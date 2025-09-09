Yolun karşısına geçen kadını darp etmişlerdi: 2 kişi yakalandı
Ankara'da Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadını darp eden şüpheliler yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına yönelik darp olayına ilişkin açıklama yaptı.
Emniyetten yapılan açıklamada, olayla bağlantılı 2 şüphelinin aynı gün yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin, adli makamların talimatları doğrultusunda mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)