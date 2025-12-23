İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? 850 kilo bozuk sucuğu piyasaya süreceklerdi

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Zabıta ekiplerinin yürüttüğü rutin kontroller sırasında, Yöresel Pazar içerisindeki bir iş yerinde inceleme yapıldı. Yapılan denetimlerde, insan sağlığını doğrudan tehdit eden ve son kullanma tarihi geçtiği belirlenen toplam 850 kilogram sucuk ele geçirildi.

ÜRÜNLERE EL KONULDU

Halk sağlığını hiçe sayan bu sorumsuzluğa karşı belediye ekipleri müdahale etti. Tarihi geçmiş ürünler, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince toplanarak piyasadan çekildi. Söz konusu işletme hakkında ise gerekli tüm yasal ve idari işlemlerin derhal başlatıldığı bildirildi.

"HALK SAĞLIĞINA ASLA TAVİZ YOK"

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada kararlılık mesajı verildi. Vatandaşların sağlığıyla oynayan fırsatçılara göz açtırılmayacağının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan hiçbir kişi ya da işletmeye asla müsamaha gösterilmeyecektir. Denetimlerimiz kesintisiz ve tavizsiz şekilde devam edecektir."