İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? 850 kilo bozuk sucuğu piyasaya süreceklerdi

İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? 850 kilo bozuk sucuğu piyasaya süreceklerdi
Yayınlanma:
Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde büyük bir skandal ortaya çıktı. Yöresel Pazar’da faaliyet gösteren bir işletmeye yapılan baskında, piyasaya sürülmek üzere olan 850 kilogram bozuk sucuk tespit edildi.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Zabıta ekiplerinin yürüttüğü rutin kontroller sırasında, Yöresel Pazar içerisindeki bir iş yerinde inceleme yapıldı. Yapılan denetimlerde, insan sağlığını doğrudan tehdit eden ve son kullanma tarihi geçtiği belirlenen toplam 850 kilogram sucuk ele geçirildi.

g8yrl4bxwaegyla.jpg

ÜRÜNLERE EL KONULDU

Halk sağlığını hiçe sayan bu sorumsuzluğa karşı belediye ekipleri müdahale etti. Tarihi geçmiş ürünler, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince toplanarak piyasadan çekildi. Söz konusu işletme hakkında ise gerekli tüm yasal ve idari işlemlerin derhal başlatıldığı bildirildi.

Halkın sağlığıyla böyle oynayacaklardı: Başkentte dev 'bozuk et' operasyonuHalkın sağlığıyla böyle oynayacaklardı: Başkentte dev 'bozuk et' operasyonu

g8yrl4axmaahwm.jpg

"HALK SAĞLIĞINA ASLA TAVİZ YOK"

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada kararlılık mesajı verildi. Vatandaşların sağlığıyla oynayan fırsatçılara göz açtırılmayacağının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan hiçbir kişi ya da işletmeye asla müsamaha gösterilmeyecektir. Denetimlerimiz kesintisiz ve tavizsiz şekilde devam edecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Türkiye
Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü
Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü
Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı
Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı
Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi
Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi