Halkın sağlığıyla böyle oynayacaklardı: Başkentte dev 'bozuk et' operasyonu

Ankara'da bozuk gıda üretimi ve satışı yapan bir işletmeye jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda halkın sağlıyıyla oynama teşebbüsünde bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

ANKARA'DA BOZUK ET OPERASYONU

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenimahalle'deki bozuk gıda üretim ve satışı yapan bir iş yeri tespit edildi.

17 ton bozuk eti piyasaya süreceklerdi

1 TON 200 KİLO ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.