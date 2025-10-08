17 ton bozuk eti piyasaya süreceklerdi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda, kentteki bazı iş yerlerinde insan sağlığına zararlı, bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

ÜÇ FARKLI İŞ YERİNE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan tespitlerin ardından KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen üç farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, hijyen koşullarından uzak ve tüketime uygun olmayan bir manzarayla karşılaşıldı.

17 TON BOZUK ET VE ÜRETİM MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ

Aramalar sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olarak hesaplanan, toplam 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Ayrıca, operasyon yapılan iş yerlerinden birinde, etleri kemiklerinden ayırarak işlenmiş et ürünleri yapımında kullanılan 1 adet mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi de bulundu.

Kıyma makinesinde gizli düzenek: Bozuk etler ve sakatatlar kıymaya karıştırıldı

ETLER İMHA EDİLDİ

Operasyonun ardından, ele geçirilen 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü, olay yerine çağrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin denetiminde, yönetmeliklere uygun şekilde imha edildi.

Jandarma ekipleri tarafından, operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.