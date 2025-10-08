17 ton bozuk eti piyasaya süreceklerdi

Yayınlanma:
Ankara'da, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bozuk et üretimi ve satışına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan 17 ton bozuk et ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda, kentteki bazı iş yerlerinde insan sağlığına zararlı, bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

ÜÇ FARKLI İŞ YERİNE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan tespitlerin ardından KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen üç farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, hijyen koşullarından uzak ve tüketime uygun olmayan bir manzarayla karşılaşıldı.

aa-20251008-39343105-39343104-baskentte-3-is-yerinde-17-ton-bozuk-et-ele-gecirildi.jpg

17 TON BOZUK ET VE ÜRETİM MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ

Aramalar sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olarak hesaplanan, toplam 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Ayrıca, operasyon yapılan iş yerlerinden birinde, etleri kemiklerinden ayırarak işlenmiş et ürünleri yapımında kullanılan 1 adet mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi de bulundu.

Kıyma makinesinde gizli düzenek: Bozuk etler ve sakatatlar kıymaya karıştırıldıKıyma makinesinde gizli düzenek: Bozuk etler ve sakatatlar kıymaya karıştırıldı

ETLER İMHA EDİLDİ

Operasyonun ardından, ele geçirilen 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü, olay yerine çağrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin denetiminde, yönetmeliklere uygun şekilde imha edildi.

Jandarma ekipleri tarafından, operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Türkiye
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Miras için beyzbol sopasıyla dövüldü: Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı
Miras için beyzbol sopasıyla dövüldü: Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı