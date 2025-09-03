Kıyma makinesinde gizli düzenek: Bozuk etler ve sakatatlar kıymaya karıştırıldı

Gaziantep'te yapılan bir denetimde kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle, tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gaziantep'te gerçekleştirdiği bir denetim sırasında kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenek bulundu.

Düzeneğin, tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etleri çekilen kıymaya karıştırmak için kurulduğu tespit edildi.

Yetkililer işletme hakkında yasal işlem başlatırken, konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 286 kg bozulmuş etin imha edildiği belirtilirken söz konusu işletmenin ruhsatının iptal edildiği de belirtildi.

İŞLETMENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Güvenilir gıdadan taviz yok. Gaziantep Şahinbey’de, Gıda Kontrol Görevlilerimiz ve Şahinbey Belediyesinin yaptığı denetim sonucunda; Kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle, tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı tespit edildi.

Borular aracılığıyla makinaya taşınan bozuk etler, halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işleniyordu. Denetimlerimiz sonucunda; 286 kg bozulmuş/kokuşmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça tespit edilerek imha edildi.

İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını hiçe sayan bu duruma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek Kapatıldı.

Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

