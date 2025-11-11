Park yeri bulamadı düğündeki çocuklara ateş açtı: 1 ölü 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Seyrantepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda bedensel engelli 44 yaşındaki Mehmet Eski, evinin önüne geldiğinde, sokakta düzenlenen bir sünnet düğünü nedeniyle aracını park edecek yer bulamaması üzerine etrafa ateş açtı.

DÜĞÜN SAHİPLERİYLE TARTIŞTI

İddia edilene göre Eski, park yeri bulamaması üzerine düğünü organize eden kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesi daha da artan saldırgan, aracından pompalı tüfeğini alarak düğün eğlencesine katılan kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı.

İLK ANDA 7 KİŞİ YARALANDI

Peş peşe açılan ateş sonucunda ortam savaş alanına döndü ve büyük bir panik yaşandı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

16 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olan 16 yaşındaki İklimya Subay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsimleri henüz öğrenilemeyen ve 4'ü çocuk olan diğer 6 yaralının ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.

POLİS SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayla ilgili soruşturma sürerken, kaçan şüpheli Mehmet Eski'yi bulmak için çalışma başlatıldı.