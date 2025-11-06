Şanlıurfa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu: Yakınında çok sayıda boş kovan çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Adıyaman kara yolu kenarında sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince yapılan detaylı inceleme sonucunda, cesedin Kadri Yeşiltaş'a ait olduğu tespit edildi.

YAKININDA ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu bölgenin yakınlarında çok sayıda boş kovan buldu. Bu önemli bulgu, olayın bir cinayet şüphesi taşıdığını güçlendirdi.

Hayatını kaybeden Kadri Yeşiltaş'ın cenazesi, gerekli işlemler için morga kaldırılırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturması sürüyor.