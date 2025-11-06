Bir zamanlar Süper Lig'de oynuyordu: Ünlü futbolcuya AVM'de silahlı tehdit

Bir zamanlar Süper Lig'de oynuyordu: Ünlü futbolcuya AVM'de silahlı tehdit
Yayınlanma:
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir AVM’de çıkan tartışamada, bir zamanlar Süper Lig kulüplerinde de forma giyen Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji'ye silah çekilmişti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa’da bulunan bir AVM’de 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir zamanlar Süper Lig kulüplerinde de forma giyen Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM’deki mağazalardan alışveriş yaptı.

senegal-milli-futbolcu-papy-djilobodji.webp

Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM’den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.

avm.webp

SİLAH ÇEKİP ŞEMSİYE FIRLATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

Yılmaz Vural sonunda başardıYılmaz Vural sonunda başardı

Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağırışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.

papy-djilobodji.webp

POLİS GÖZALTINA ALDI

AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.’yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

silahli-tehdit.webp

Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında "Silahlı tehdit" suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Türkiye
Son dakika | Tayfun Kahraman'ın 'yeniden yargılanma' talebi reddedildi
Son dakika | Tayfun Kahraman'ın 'yeniden yargılanma' talebi reddedildi
Feci kazada can vermişlerdi! Sürücünün eşini karşılamaya gittiği ortaya çıktı
Feci kazada can vermişlerdi! Sürücünün eşini karşılamaya gittiği ortaya çıktı
Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi