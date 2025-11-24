Park halindeki minibüs alev alev yandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir benzin istasyonunda park halinde olan servis minibüsü park halindeyken alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Çorlu - Seymen kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Neden çıktığı henüz tespit dilemeyen yangında, park halindeki bir servis minibüsünden dumanlar çıkmaya başladı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

MİNİBÜS KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiyenin yaptığı incelemede, yangının minibüsün elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. Yangında, minibüsün kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.