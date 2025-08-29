Park halindeki araç alev topuna döndü!

Park halindeki araç alev topuna döndü!
Yayınlanma:
Bingöl’de Kültür Mahallesi’nde akşam saatlerinde, park halinde bulunan bir araç alev topuna döndü. Yangın, ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bingöl’ün Kültür Mahallesi’nde bulunan Oğuzhan Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, park halinde duran bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna döndü.

whatsapp-image-2025-08-29-at-16-32-59.jpeg

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden çıktığının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Urla’da yangın paniği! 5 tekne alevlere teslim olduUrla’da yangın paniği! 5 tekne alevlere teslim oldu

Yangının ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldıYangının ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı



Kaynak:DHA

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Türkiye
Diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
DEM Parti'den hükümete sert Gazze eleştirisi: Ortada sadece bolca hamaset var
DEM Parti'den hükümete sert Gazze eleştirisi: Ortada sadece bolca hamaset var
Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü
Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü