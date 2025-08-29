Park halindeki araç alev topuna döndü!

Bingöl’ün Kültür Mahallesi’nde bulunan Oğuzhan Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, park halinde duran bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna döndü.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden çıktığının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

