Yangının ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı

Bingöl ile Diyarbakır sınırındaki Tabantepe mevkiinde dün orman yangını çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise ekiplerin dikkati sayesinde kurtarıldı.

YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Genç Belediyesi itfaiyesi ile Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarmanın ortak çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangından etkilenen kaplumbağa güvenli bir noktaya taşındı. Üzerine su dökülen kaplumbağa daha sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldığı ifade edildi.