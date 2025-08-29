Urla’da yangın paniği! 5 tekne alevlere teslim oldu

Urla’da yangın paniği! 5 tekne alevlere teslim oldu
Yayınlanma:
İzmir’in Urla ilçesinde, limanda bulunan bir teknede yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çevrede bulunan 4 tekneye daha sıçrayan alevleri kontrol altına aldı. Yanan 5 tekneden 2’sinin battığı bildirildi.

İzmir’in Urla ilçesinde bağlı Çeşmealtı bölgesinde limanda bulunan bir teknede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken tekneden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

izmir-urlada-tekne-yangini-dron-887021-263599.jpg

DİĞER TEKNELERE DE SIÇRADI!

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki 4 tekneye daha sıçradı. Alevlere teslim olan teknelerden 2'si batarken 3'ünde hasar meydana geldi. 5 ila 8 metre uzunluğundaki teknelerin çoğunun balıkçı teknesi olduğu öğrenilirken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının neden çıktığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

urlada-alevlere-teslim-olan-5-tekneden-887160-263641.jpg

Öte yandan, yangın sırasında tekne sahiplerinin, yanan teknelerinin limana bağlı halatlarını kestikleri ve tekneleri açığa yönlendirdikleri öğrenildi.

Yangının ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldıYangının ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı

Amasya’da orman yangını 16 saat sonra kontrol altındaAmasya’da orman yangını 16 saat sonra kontrol altında

Kaynak:DHA

