Urla’da yangın paniği! 5 tekne alevlere teslim oldu

İzmir’in Urla ilçesinde bağlı Çeşmealtı bölgesinde limanda bulunan bir teknede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken tekneden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

DİĞER TEKNELERE DE SIÇRADI!

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki 4 tekneye daha sıçradı. Alevlere teslim olan teknelerden 2'si batarken 3'ünde hasar meydana geldi. 5 ila 8 metre uzunluğundaki teknelerin çoğunun balıkçı teknesi olduğu öğrenilirken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının neden çıktığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangın sırasında tekne sahiplerinin, yanan teknelerinin limana bağlı halatlarını kestikleri ve tekneleri açığa yönlendirdikleri öğrenildi.

