Amasya’da orman yangını 16 saat sonra kontrol altında

Yayınlanma:
Amasya Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası’nda çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 16 saat sonra kontrol altına alındı.

Amasya’nın Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkiinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter, 12 arazöz ve 190 personelin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

amasyadaki-orman-yangini-16-saat-sonra-886730-263504.jpg

16 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, gece boyunca ekipler karadan söndürme çalışmalarını sürdürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter tekrar yangına müdahale etti ve saat 06.00 sıralarında yangın tamamen kontrol altına alındı. Yapılan tespitlere göre, yangın nedeniyle 35 hektarlık alan zarar gördü.

amasyadaki-orman-yangini-16-saat-sonra-886731-263504.jpg

Bölgede halen soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, yetkililer yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
