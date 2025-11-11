Özlem Çerçioğlu'ndan İsmail Saymaz'a 'gazetecilik yaptığı için' suç duyurusu

Yıllardır CHP'de siyaset yapan, son yerel seçimlerde CHP'lilerin oyuyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'nin 24. kuruluş yıl dönümü olan 24 Ağustos'ta düzenlenen törenle AKP'ye katıldı.

Rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Çerçioğlu, "Aydın'a nasıl hizmet ettiysem sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum" demişti.

AKP'ye geçen belediyelerde usulsüzlük üstüne usulsüzlük: Sayıştay teker teker raporladı

İSMAİL SAYMAZ ÇERÇİOĞLU'NUN AKP'YE GEÇİŞİNİN PERDE ARKASINI ANLATTI

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de tutuklandığı "Beşiktaş soruşturmasında" itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı Baki Nugay'ın ifadelerine dikkat çeken Saymaz, "Baki Nugay'ın Zeydan Karalar'ı suçladığı ifadesinin tam metninde, 'Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak belediyenin 2016'ya 514.875 kayıt numaralı ihalesini Bilginay ve Akdeniz şirketi almıştı. Berka firması olarak Bilginay firmasına 15 araç vermiştik. 2019 kayıt numaralı ihaleyi ise Bilginay ve Barkan firmam ortak olarak aldı. İşi aldıktan sonra bana ve yetkililerimize, 'Hak edişlerinizi zamanında almak istiyorsanız istediğimiz ödemeleri yapacaksınız' denildi. Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile Aydınspor 1923 Derneği'ne ve başkan için anket yapan bu para anket firmasına para yatırmamız gerektiği söylendi. Bu talepleri karşılamazsak ödemelerimizin geciktirileceğini bildiğim için talebi kabul etmek zorunda kaldım' diyor" dedi.

Baki Nugay'ın ifadesinin ardından Zeydan Karalar ve Oya Tekin'in tuutklandığını belirten Saymaz, "Özlem Çerçioğlu niye kapıları yere vura vura AK Parti'ye geçiyor? Özlem Çerçioğlu belli ki hakkındaki bu soruşturmayı bildiği için himayeden yararlanmak adına AK Parti'ye geçti ve aklanmanın yolunu böyle tercih etti. Halbuki aynı ifadenin bir yerinde Zeydan Karalar hakkında iddia var, o tutuklanıyor. İfadenin diğer bölümünde Aydın Belediye Başkanı var, o da AK Parti'ye geçerek yerli ve milli belediye başkanı oluyor. O da yolsuzluklarından aklanmış oluyor. O da AK Parti'ye geçerek iddiaya göre yolsuzlukları CHP'de bırakıp kendisi tertemiz transfer olmuş oluyor. E şimdi bu adalet mi?" diye konuştu.

Bu ifadeden sonra bir tek Çerçioğlu'na dokunmadılar!

ÇERÇİOĞLU'NDAN SAYMAZ HAKKINDA 5 FARKLI SUÇ DUYURUSU

İsmail Saymaz, Çerçioğlu'nun kendisi hakkında 5 farklı suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

AKP'li Çerçioğlu'na tepki gösteren Saymaz, şunları söyledi:

"Ya Özlem Hanım, benim hakkımda bulunacağınıza Baki Nugay hakkında bulunun. Ben size rüşvetçi mi dedim? Kendisi söylüyor 'Ben rüşvet verdim, alacağımı aldım' diyor. Ben sizinle para alışverişine mi girdim? Benden niye bulunuyorsunuz? Ben ne demişim? Demişim ki, 'Özlem Çerçioğlu'nun bu şekilde transferi, hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarından kurtulma çabası ve bugüne kadar çizdiği portreyle, AK Parti karşıtı 'Topuklu Efe' portresiyle birdenbire 'Sayın Cumhurbaşkanım, sizin himayenizden Aydın yararlansın istiyorum' açıklaması arasındaki tezatlığı anlatmak için 'Bu yapılan utanmazcadır' dedim.

Değil mi yani? Bu yapılan utanmazca değil mi? Bu riyakarlık değilse nedir? Özlem Çerçioğlu bunu üzerine alınmış, benim hakkımda beş ayrı maddeden suç duyurusunda bulunmuş. Elinden gelse yani beni İmralı'ya koyduracak neredeyse yani, düşünebiliyor musunuz?

"CHP'Lİ BAZI BELEDİYE BAŞKANLARININ KAPAĞI AK PARTİ'YE ATTIĞININ APAÇIK RESMİDİR"

İfademi de vereceğim. Fakat bugün Murat Ağırel'in tamamını, tümünü yayınladığı ifade, CHP'li bazı belediye başkanlarının gelmekte olan soruşturmadan kurtulabilmek adına kapağı AK Parti'ye attığının apaçık resmidir. Bunu ifade etmek istiyorum. Bir de, yani soruşturma 'geliyorum' demiş, zaten birçok insana gelmiş ve bunu da Özlem Çerçioğlu anlamış, hemen şak diye CHP'deki 3-5 ufak meseleyi bahane ederek birdenbire kapağı oraya atmış.

Özlem Çerçioğlu'nun bu dosyaya dahil edilmesi gerekir. Zeydan Karalar dahil ediliyor, değil mi? Özlem Çerçioğlu da dahil edilsin. Kadir Gecesi'nde mi doğdu? Özlem Çerçioğlu'nun özelliği nedir?"