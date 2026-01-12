CHP'li meclis üyesinin annesini boğazını keserek öldüren şüpheli adliyede!

CHP'li meclis üyesinin annesini boğazını keserek öldüren şüpheli adliyede!
Yayınlanma:
Tekirdağ’da CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş’i (70) altınları için öldürüp, ardından izlerini yok etmek amacıyla cesedini ateşe veren yeğeni İ.Ç. ile eşi C.Ç., emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan olayda, cinayet şüphelisi İ.Ç.’nin emniyetteki itirafları olayın boyutunu gözler önüne serdi. Teyzesinin boğazını kesip karnından bıçaklayarak öldüren İ.Ç.’nin, evdeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve paraları aldığı belirlendi. Çaldığı değerli eşyaları kendi evine saklayan zanlının, hiçbir şey olmamış gibi çocuğunu okuldan almaya gittiği de ortaya çıktı.

CİNAYET MAHALİNE DÖNÜP GÖZYAŞI DÖKMÜŞ

Zanlının, cinayetten sonra tekrar eve dönerek teyzesinin cansız bedeni üzerine kolonya döküp ateşe verdiği saptandı. Komşuların dumanı fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri içeri girdiğinde Binnaz Eriş’in bıçaklanmış cesediyle karşılaştı. En sarsıcı detay ise; İ.Ç.’nin yangın söndürme çalışmaları sırasında olay yerine gelip diğer akrabalarıyla birlikte "üzüntüden" gözyaşı dökmesi oldu.

CHP'li meclis üyesinin annesi boğazı kesilerek öldürüldü: Katil kuzeni çıktı!CHP'li meclis üyesinin annesi boğazı kesilerek öldürüldü: Katil kuzeni çıktı!

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş’in annesi olan Binnaz Eriş’in katil zanlısı yeğen İ.Ç. ve eşi C.Ç., bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Savcılıktaki işlemleri devam eden şüphelilerin, "Kasten Öldürme", "Nitelikli Yağma" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

teyzesini-oldurup-cesedini-kolonya-doke-1110845-329734.jpg

teyzesini-oldurup-cesedini-kolonya-doke-1110848-329734.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

