Özgür Özel'den KKTC'de Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün mezarlarına ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği Lefkoşa’da, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli roller üstlenmiş liderlerin anıt mezarlarını ziyaret etti.

Özel’e ziyaret sırasında eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan ve Gökçe Gökçen’in de bulunduğu üst düzey bir CHP heyeti eşlik etti.

HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA

CHP Kıbrıs Gençlik Kolları, Özel’i havalimanında "Hoşgeldin özgür ve onurlu sesimiz", "Kıbrıs’a hoş geldin Başkan. Burada umut da hellim gibi taze" gibi pankartlarla karşıladı. Özel, partisinin gençlik kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel’in KKTC’deki ilk durağı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarı oldu. Özel’i burada Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve torunu Selen Süheyle Küçük karşıladı. Anıt mezara çelenk bırakan Özel ve CHP heyeti, ardından saygı duruşunda bulundu. Özel, burada anıt özel defterini imzaladı.

“ONUN MÜCADELESİ NESİLLER BOYU SAYGIYLA HATIRLANACAK”

Özel deftere şunları yazdı:

“Kıbrıs Türkünün aziz önderi Dr. Fazıl Küçük; hayatını Kıbrıs Türklerinin var olma mücadelesine adamış büyük lider Dr. Fazıl Küçük gerçek bir dava adamıydı. Kıbrıs Türkünün özgürlük ve eşitlik mücadelesinde korkmadan ve yılmadan meşaleyi en önde taşıdı. Onun mücadelesi, nesiller boyunca saygıyla hatırlanacak. Dr. Küçük’ü bir kez daha hürmetle, minnetle anıyor; onun bıraktığı değerlere sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Ruhu şad olsun.”

“SİZ ATATÜRK’ÜN İZİNDE ODLUĞUNUZ İÇİN BİZ DE SİZİN İZİNİZDEYİZ”

Özel mezardan ayrılmadan aileyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Mezar ziyareti yaptığı için Özel’e teşekkür eden Mehmet Küçük, “Siz Atatürk’ün izinde olduğunuz için biz de sizin izinizdeyiz” diye konuştu. Bunun üzerine Özel, “Fazıl Küçük’ün mezarını ziyaret etmeden bir Kıbrıs ziyareti düşünülemezdi” ifadelerini kullandı.

DENKTAŞ’IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Özel, ardından KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti. Özel’i burada Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş karşıladı. Özel, mezara çelenk bırakmasının ardından heyetle beraber saygı duruşunda bulundu.

“BAĞIMSIZLIK RUHU BİZE İLHAM VERMEYE DEVAM EDİYOR”

Özel, anıt özel defterini şöyle imzaladı:

“KKTC’nin kurucu lideri Rauf Raif Denktaş; Kıbrıs Türkünün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde tarih yazan bir lider olarak yüreklerde sonsuza dek yaşamaya devam edecek. Onun önderliğinde Kıbrıs Türkü kimliğini ve özgürlüğünü güvence altına aldı. O yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda halkın iradesini, onurunu ve geleceğe olan inancını temsil eden bir kahramandı. Bugün KKTC’nin 42’inci yılında, onun mirasını yaşatmanın gururunu taşıyoruz. Denktaş’ın inandığı, uğruna her türlü mücadeleyi verdiği bağımsızlık ruhu, bize ilham vermeye devam ediyor. Huzur içinde yat aziz lider. Ruhu şad olsun.”

“SÖYLEYİN ONLARA BURASI BAĞIMSIZ BİR CUMHURİYETTİR"

Özel ve beraberindeki heyet, ardından Denktaş’ın naaşının bulunduğu odaya girerek dua okudu. Anıt mezardan ayrılmadan evvel, Özel beraberindeki CHP heyetiyle Denktaş’ın “Söyleyin onlara, burası bağımsız bir Cumhuriyettir” sözlerinin yer aldığı yazının önünde fotoğraf çektirdi.