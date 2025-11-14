Özel'den DEM'e şehit cenazesi çağrısı!

Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyona ve yürütülen sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Şu anki durumun dahi kazanım olduğunu söyleyen Özel, DEM Parti temsilcilerini Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerin cenazesine katılmasına yönelik çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Karar gazetesini ziyaret etti. Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyasetin gündemindeki birçok konuyu da masaya yatıran Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyona ve yürütülen sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"DEM’Lİ TEMSİLCİLER KATILSINLAR"

AKP’yi de eleştiren Özel, “Benim AKP siyasetinde en konforlu bulduğum ve en itiraz ettiğim alan şu: Oslo görüşmelerini devlete yaptırıp duble yolları kendileri yapıyor. Ben bu süreçte duble yolu yapanların İmralı ziyaretini de yapmasını bekliyorum veya İmralı konusunda da durumu netleştirmesini. İyisi AKP’den, kötüsü devletten gibi bir hal var” dedi.

Özel, “Şu andaki durumun bile bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ben mesela bu süreçte ümit ederim ki Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan askerlerimizin yapılacak cenaze törenlerine DEM’li temsilciler katılsınlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

