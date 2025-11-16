Özgür Özel, KKTC’de Cumhurbaşkanı Erhürman'ın resepsiyonuna katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlediği resepsiyona katıldı.

Özgür Özel'in KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için dün Lefkoşa’ya yaptığı ziyaretteki son durağını Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın halka açık olarak Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlediği resepsiyona katılan Özel’e; CHP’nin önceki Genel Başkanlarından Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükcü eşlik etti.

ÖZEL ERHÜRMAN VE EŞİNİ TEBRİK ETTİ

Resepsiyona ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

Özgür Özel, resepsiyona gelişinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ı tebrik ederek Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

PARTİ ROZETİ HEDİYE ETTİ

Resepsiyonda CHP Lideri Özel’e Kıbrıslıların ilgisi yoğun oldu. Kıbrıslılar Özel ile sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Özel kendisiyle fotoğraf çektiren bazı kişilere partisinin rozetini hediye etti.

Özel ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve önceki Cumhurbaşkanlarından Mehmet Ali Talat ile de sohbet etti.

