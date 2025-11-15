Özgür Özel KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü

Özgür Özel KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Lefkoşa’da, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs’ın kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlamaları kapsamında geldiği adada, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü ve basına kapalı olarak yapıldı.

KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandıKKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Görüşmede Genel Başkan Özel’e, CHP’nin önceki Genel Başkanı Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı’nın da aralarında bulunduğu bir heyet eşlik etti. Heyette ayrıca PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP Kuzey Kıbrıs Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü de yer aldı.

ÖZEL ERHÜRMAN'A 'ZAMAN KAPSÜLÜ' HEDİYE ETTİ

Görüşmenin ardından hediyeleşme merasimi gerçekleşti. Özel, Cumhurbaşkanı Erhürman’a Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı anısına tasarlanmış ve içinde Ulus Gazetesi’nin ilk sayfasının basımının bulunduğu "Zaman Kapsülü" hediye etti.

zgur-ozel-2.jpg

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise Özel’e Kıbrıs evi kapısının yer aldığı bir tablo hediye etti.

zgur-ozel.jpg

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

