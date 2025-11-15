KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
Yayınlanma:
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP lideri Özgür Özel katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Başkent Lefkoşa'daki törenler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sabah tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Törende daha sonra protokol sırasına göre Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Dışişleri Bakanlığından KKTC mesajı!Dışişleri Bakanlığından KKTC mesajı!

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanlığını (MSB) temsilen Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran anıt özel defterini imzaladı.

KKTC 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni ile devam etti.

aa-20251115-39714057-39714052-kktcnin-42-kurulus-yil-donumu-ve-15-kasim-cumhuriyet-bayrami-torenlerle-kutlandi.jpg

Lefkoşa'daki törenlere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan Vekili Erkut Şahali, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, konuk heyetler, muharip dernekler, sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

aa-20251115-39714057-39714053-kktcnin-42-kurulus-yil-donumu-ve-15-kasim-cumhuriyet-bayrami-torenlerle-kutlandi.jpg​​​​​​​ÖZGÜR ÖZEL DE TÖRENDEYDİ

CHP lideri Özgür Özel de törende yerini aldı. Törende KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan siyasi parti temsilcileriyle heyetler de hazır bulundu.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, askeri birlik ve öğrencilerin kortej geçişi yapıldı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komandolar ve askeri araçların geçişi törene katılanlardan alkış topladı.

KKTC'nin başta Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke olmak üzere tüm kentlerinde askeri geçit törenleri yapıldı.

KKTC 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Siyaset
Üçü çocuk altı kişinin öldüğü fabrikanın komşusu mühürlendi ama 40 ay sonra
Üçü çocuk altı kişinin öldüğü fabrikanın komşusu mühürlendi ama 40 ay sonra
Ahmet Özer, İmamoğlu'nun anne babasına ziyaret etti
Ahmet Özer, İmamoğlu'nun anne babasına ziyaret etti