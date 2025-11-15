Dışişleri Bakanlığından KKTC mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımlayarak Kıbrıs Türk halkının coşkusunu paylaştığını bildirdi.

Bakanlığın mesajında, KKTC'nin önemi şu sözlerle dile getirildi:

"Kıbrıslı Türklerin 1963’ten bu yana verdiği egemenlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü, milli davamızın en önemli simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42. yıldönümü kutlu olsun!"

KALICI ÇÖZÜM VE VEFA VURGUSU

Mesajda bu ifadeler kullanıldı:Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteği yineleyen Dışişleri Bakanlığı, "Anavatan ve Garantör Türkiye, her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Ada’daki gerçekler temelinde Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümüne yönelik yapıcı ve kararlı çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

