Dışişleri Bakanlığından KKTC mesajı!

Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımlayarak Kıbrıs Türk halkının coşkusunu paylaştığını bildirdi.

Bakanlığın mesajında, KKTC'nin önemi şu sözlerle dile getirildi:

"Kıbrıslı Türklerin 1963’ten bu yana verdiği egemenlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü, milli davamızın en önemli simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42. yıldönümü kutlu olsun!"

KALICI ÇÖZÜM VE VEFA VURGUSU

Mesajda bu ifadeler kullanıldı:Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteği yineleyen Dışişleri Bakanlığı, "Anavatan ve Garantör Türkiye, her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Ada’daki gerçekler temelinde Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümüne yönelik yapıcı ve kararlı çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Mesajda bu ifadeler kullanıldı:

"Bu onurlu günde büyük Türk Milleti’nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı Türklerin gurur ve coşkusunu paylaşıyoruz. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri olan merhum Dr. Fazıl Küçük’ü ve KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı şükran ve saygıyla yâd ediyor, bu uğurda şehit olan Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi ise minnetle anıyoruz."

