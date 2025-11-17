Özel'den yeni hesap mesajı: Korkanlar kaybeder cesurlar kazanır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun hesabının Türkiye'den engellenmesinin ardından yaptığı paylaşımla, "Biri 1.000 odalı sarayda korku içinde, biri 12 metrekarelik hücresinde dimdik ayakta! Korkanlar kaybeder, cesurlar kazanır!" dedi.

Kişisel X hesabı kapatılan tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı da Türkiye'den erişime engellendi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü X hesabına, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçe gösterilerek üç kez farklı kullanıcı adlarıyla erişim engeli getirildi.

Erişim engeli getirilen hesabın kullanıcı adı sırasıyla önce “cbadayofisi1”, ardından “cbadayofisi11” ve “cbadayofisi22” olarak değiştirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının isteğiyle hesabı kapatılan İmamoğlu, yeni bir hesapla döndü ve "Nerede kalmıştık?" diye sordu.

İmamoğlu'ndan sosyal medya engeline karşı hamle: Nerede kalmıştıkİmamoğlu'ndan sosyal medya engeline karşı hamle: Nerede kalmıştık

İmamoğlu sansürüne tepkiler çığ gibi!İmamoğlu sansürüne tepkiler çığ gibi!

"BİRİ 1000 ODALI SARAYDA KORKU İÇİNDE"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına tepki göstererek şu paylaşımı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun metrodaki sesinden, duvardaki fotoğrafından, sosyal medyadaki hesabından korkuyorlar. Biri 1.000 odalı sarayda korku içinde, biri 12 metrekarelik hücresinde dimdik ayakta! Korkanlar kaybeder, cesurlar kazanır! Yeni hesap: @CAOIletisim"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

