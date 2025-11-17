İmamoğlu sansürüne tepkiler çığ gibi!

23 Mart’tan beri tutuklu olan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hesabının ardından, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına da erişim engeli getirildi.

İBB soruşturmasında 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 3 defa farklı kullanıcı adlarıyla erişime engellenmişti.

Erişim engeli gelen hesabın kullanıcı adı önce cbadayofisi1 sonra ise cbadayofisi11, cbadayofisi22 olarak değiştirilmişti.

İmamoğlu'na uygulanan sansüre tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür çelik, karara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı şu açıklama ile tepki gösterdi:

Ekrem Başkanın, Diplomasını iptal ettiler. 15 metrekarelik hücreye kapattılar. Sesini meydanlarda yasakladılar. Görüntüsünü yürüyüşlerde yasakladılar. Afişlerinin asılmasını engellemeye çalıştılar. 10 milyon takipçili X hesabını kapattılar. Haber bültenlerinde adının anılmasını bile yasakladılar. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesaplarını binbir aceleyle kapattırıyorlar. Sansürden medet uman korkaktır. Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, halkın iktidarı kurulacak, Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak!

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, da sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Binlerce sayfalık iddianame hazırlayıp içine gerçek bir delil koyamayanlar, bunu eleştirenleri susturma çabasında! Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına bir değil, bin kez daha erişim engeli getirseniz ne yazar! Bir sosyal medya hesabıyla uğraşarak, bir siyasetçiyi ve onu destekleyen milyonları susturabileceklerini sanıyorlar. İstedikleri kadar engellemeye çalışsınlar, biz milletimizle güçlüyüz. Doğruları anlatmaktan da, gerçekleri söylemekten de vazgeçmeyeceğiz!

CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ

CHP 27. Dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:

"Binbir iftirayı ortaya saçıp adına “iddia” diyorsunuz. Cevaplarımızdan korkup, engel üstüne engel getiriyorsunuz. Bırakın, iftiralarınızı bir bir yanıtlayalım. Milletimize seslenelim. Hakikat leke tutmaz. Hakikatten korkmayın."

BURHANETTİN BULUT

CHP Adana Milletvekili Burhanettin B ulut, şu ifadeleri kullandı: