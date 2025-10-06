Otoyolda can pazarı! 2 ölü çok sayıda yaralı

Otoyolda can pazarı! 2 ölü çok sayıda yaralı
Yayınlanma:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken biri 3 yaşında çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki 2 aracın çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri 3 yaşında 5 kişi yaralandı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA!

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi mevkisinde yaşındaki Furkan U. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halindeki Kerim A.'nın kullandığı araçla çarpıştı..

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aa-20251005-39322719-39322715-kuzey-marmara-otoyolundaki-kazada-2-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi.jpg

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudanur B'nin (26) olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A. ile diğer aracın sürücüsü Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

aa-20251005-39322719-39322716-kuzey-marmara-otoyolundaki-kazada-2-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi.jpg

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

