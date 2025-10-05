Adana'da pastaneye el bombalı saldırı girişimi!

Adana'nın Seyhan ilçesinde pastaneye gelen bir şüpheli, pimi çekilmemiş el bombasını dükkana atarak kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri el bombası atıp kaçan şüpheliyi yakaladı.

PASTANEYE EL BOMBASI ATIP KAÇTI

Korku veren olay Seyhan Mavi Bulvar'da meydana geldi. Akşam saatlerinde Mavi Bulvar'daki bir pastanaye gelen şüpheli, dükkanın giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası attı.

Çevredekiler paniğe sürüklenirken, el bombalı saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak, bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.

Çevrede araştırma yapan polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.