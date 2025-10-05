Adana'da pastaneye el bombalı saldırı girişimi!

Adana'da pastaneye el bombalı saldırı girişimi!
Yayınlanma:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastaneye el bombası atıp kaçan şüpheli yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde pastaneye gelen bir şüpheli, pimi çekilmemiş el bombasını dükkana atarak kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri el bombası atıp kaçan şüpheliyi yakaladı.

PASTANEYE EL BOMBASI ATIP KAÇTI

Korku veren olay Seyhan Mavi Bulvar'da meydana geldi. Akşam saatlerinde Mavi Bulvar'daki bir pastanaye gelen şüpheli, dükkanın giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası attı.

aa-20251005-39322365-39322363-adanada-pastaneye-pimi-cekilmemis-el-bombasi-atan-supheli-yakalandi.jpg

Çevredekiler paniğe sürüklenirken, el bombalı saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak, bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.

aa-20251005-39322365-39322362-adanada-pastaneye-pimi-cekilmemis-el-bombasi-atan-supheli-yakalandi.jpg

Sağlıkta şiddet sürüyor! Rize'de aile hekimine saldırıSağlıkta şiddet sürüyor! Rize'de aile hekimine saldırı

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.

Çevrede araştırma yapan polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak:AA

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti