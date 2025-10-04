Sağlıkta şiddet sürüyor! Rize'de aile hekimine saldırı

Yayınlanma:
Rize’nin Pazar ilçesinde kimlik kontrolü sırasında aile hekimi ile iki sağlık çalışanına fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan T.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Rize’nin Pazar ilçesinde, Pazar 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde dün meydana gelen olayda, görevli aile hekimi ve iki sağlık çalışanı, kimlik kontrolü sırasında bir kişinin fiziki saldırısına uğradı.

Olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında şüpheli T.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile hekimleri: Bakanlık vaat ettiklerinin gerçekleşmediği gibi hak kayıpları arttıAile hekimleri: Bakanlık vaat ettiklerinin gerçekleşmediği gibi hak kayıpları arttı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Pazar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi ile iki sağlık çalışanının, kimlik kontrolü sırasında fiziki saldırıya uğradığı, olayın ardından ise adli sürecin başlatıldığı ifade edilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

