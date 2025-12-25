Ototirm Panel Fabrikası'nda TİS eylemi: "Sonuna kadar direneceğiz"

DİSK'e bağlı Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine uzlaşma çıkmadı. Görüşmelerin tıknmasının ardından Bursa'daki Ototrim Panel Fabrikası’nda işçiler vardiya girişinde eylem yaptı.

TİS GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Birleşik Metal İş Sendikası, görüşmelerde uyuşmazlık tutanağı tutulmasının ardından eylem ve etkinlik kararlarını açıkladı. Ücret zamları ve çalışma düzenine ilişkin taleplerde ortak zemin bulunamaması üzerine başlayan eylemler, kısa sürede metal sektöründeki çok sayıda işletmeye yayıldı.

BURSA'DA İŞÇİLER VARDİYA GİRİŞİNDE EYLEM YAPTI

Bursa’da faaliyet gösteren Ototrim Panel Ticaret Sanayi A.Ş. Fabrikası’nda işçiler bugün vardiya girişi sırasında eylem gerçekleştirdi. ‘Eylemse eylem, grevse grev’, ‘zafer inanan emekçinin olacak’, ‘direne direne kazanacağız’ sloganları atan işçiler fabrika içinde eylem gerçekleştirdi.

"MESS KABUL EDEMEYECEĞİMİZ BİR ÜCRET ZAMMI TEKLİF ETTİ"

Burada işçilere seslenen Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Erdinç Sazbiçer şunları söyledi:

"Bugün burada emeği, ekmeği ve çocuklarının geleceği için hak mücadelesi veren, kendisine reva görüleni kabul etmeyen Türk Metal emekçilerinin haklı davası için toplandık. Masada sesimize kulak tıkayanlara karşı, haklı davamızı bu kez on binler olarak, tüm işyerlerimizden hep birlikte daha güçlü haykırmak ve sesimizi daha gür duyurmak için bir aradayız."

"İşveren sendikası MESS, sendikamızla yaptığı son görüşmede ülkemizin ekonomik koşullarını ve üyelerimizin içinde bulunduğu geçim sıkıntısını görmezden gelerek asla kabul edemeyeceğimiz bir ücret zammı teklif etti" diyen Sazbiçer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ilk altı ay için saatlik ücretlere yüzde 20 artış ve seyyanen 35 TL zam önerdik, onlar ise ‘yüzde 5 artış ve seyyanen 11,5 TL yeter’ dedi. Bu teklif, ortalama yüzde 10’luk bir artış anlamına gelmekte ve açıklanan yüzde 13’lük altı aylık enflasyonun dahi altında kalmaktadır. MESS, sonraki altı aylar için ise herhangi bir teklif sunmadı."

"BİZ HAKKIMIZI İSTEDİK, ONLAR HAKLARIMIZA GÖZ DİKTİ"

2025–2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerde MESS'in ilk yıl için yüzde 25 zam önerdiğini aktaran sendika temsilcisi, şu ifadelerle sözlerini sürdürdü:

"Sosyal yardımlar konusunda da tablo farklı olmadı. Yüzde 32,95 olarak açıklanan enflasyona karşılık, ilk yıl için yalnızca yüzde 25 artış önerildi, ikinci yıl için ise yine herhangi bir teklif getirilmedi. Bunun üzerine sendikamız masadan kalktı ve uyuşmazlık tutanağını tuttu. Biz ‘geçinemiyoruz’ dedik, onlar enflasyonun altında zam dayattı. Biz hakkımızı istedik, onlar kazanılmış haklarımıza göz dikti."

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

Teklifi kabul etmeyeceklerini belirten Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Erdinç Sazbiçer son olarak şunları söyledi: