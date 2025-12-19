İtalyan Lisesinde öğretmenler greve çıktı: Hak arayana soruşturma!

Yayınlanma:
TEZ-KOOP İtalyan Lisesi Türk Öğretmenler Platformu, grevin ardından okul yönetiminin Türk öğretmenler hakkında başlattığını öne sürdü. Yaşanan süreç İtalya basınında da gündem oldu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler okulda ayrımcılık olduğunu vurgulayarak greve başladı. TEZ-KOOP İtalyan Lisesi Türk Öğretmenler Platformu, grevin başlamasının ardından okul yönetiminin gerçeğe aykırı gerekçelerle disiplin soruşturmaları başlattığını ileri sürdü.

İtalyan'a 350 bin, Türk öğretmene 65 bin maaş... İstanbul'un ünlü lisesinde çifte standart kriziİtalyan'a 350 bin, Türk öğretmene 65 bin maaş... İstanbul'un ünlü lisesinde çifte standart krizi

HAKKINI İSTEYEN ÖĞRETMENE SORUŞTURMA

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; platform tarafından yapılan açıklamada, “İtalyan yönetiminin dışlayıcı tutumuna karşı hak mücadelesi veren öğretmenleri yalnız bırakmayan Türk müdür başyardımcımız Özgür Doğu’ya karşı okulun İtalyan yönetiminin uydurma gerekçelerle başlatmış olduğu soruşturmalar kabul edilemez. Çok yakın bir tarihte Türk dili ve edebiyatı öğretmenimiz Fırat Aydın’a karşı düzmece bir senaryo ile başlatılan soruşturmanın sonucunda iddiaların tümünün asılsız olduğu kanıtlandı. Bunları İtalyan Lisesi gibi köklü bir eğitim kurumuna yakıştıramıyoruz” denildi.

ULUSLARARASI BASIN DA GREVİ YAZDI

Türk öğretmenlerin yürüttüğü hak arayışı uluslararası basında da yankı buldu. İtalya’da yayımlanan İlmanifesto gazetesi, süreci “İstanbul’daki İtalyan Lisesinde görev yapan Türk öğretmenler birleşti” başlığıyla okuyucularına aktardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

