İtalyan'a 350 bin, Türk öğretmene 65 bin maaş... İstanbul'un ünlü lisesinde çifte standart krizi

İstanbul Beyoğlu’ndaki Özel İtalyan Lisesi’nde görev yapan Türk öğretmenler, maaş adaletsizliği ve ağır çalışma koşullarına karşı ses yükseltti.

Yabancı uyruklu öğretmenlerle aralarındaki maaş uçurumunun “ayrımcılık” olarak tanımlayan eğitimciler, aynı işi yapmalarına karşın ücretlerinin katbekat düşük tutulduğunu belirtti.

Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinden “eşit işe eşit ücret” eylemi

ZAM ÖĞRETMENE YANSIMADI

Öğretmenler, okulun kayıt ücretinin son yıllarda 100 bin liradan 545 bin liraya çıkmasına karşın maaşlarının değişmediğini belirterek, “İtalyan asıllı öğretmenler 350 bin lira alırken bize 65 bin lira teklif ediliyor. Okulun bütün angaryasını biz üstleniyoruz ama karşılığı yok” tepkisini dile getirdi. 18 Kasım’daki toplantıda yönetimin sunduğu yüzde 12’lik zam ve 2027 yılı için ‘sıfır zam’ önerisi de “Türkiye koşullarında kabul edilemez” sözleriyle reddedildi.

Okulda öğrenci profilinin büyük ölçüde Türk ailelerden oluşmasına karşın, öğretmenler arasındaki bu keskin ücret farkının sürmesi tepkileri artırdı.

GREV KARARI ALINDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yönetimin “Beğenmiyorsanız kapı orada” şeklindeki çıkışı bardağı taşıran son damla oldu. Dört aydır Tez-Koop-İş Sendikası ile yürütülen toplu görüşmelerden sonuç alınamayınca eğitimciler greve gitme kararı aldı.

Sendika, grevin 10 Aralık Çarşamba günü başlayacağını duyurdu. Detaylar, aynı gün okul önünde yapılacak basın açıklamasıyla kamuoyuna açıklanacak.