Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinden “eşit işe eşit ücret” eylemi

Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan çok sayıda öğretmen, düşük ücretler, yoğun ders yükü ve yabancı öğretmelerle aralarındaki çalışma koşulları eşitsiliğine karşı eylem düzenledi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki okul binası önünde yapılan eylemde, "eşit işe eşit ücret" sloganları atıldı.

"EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET"

Çok sayıda öğretmenin katıldığı eğlemde yapılan basın açıklamasında, "Tez-Koop-İş Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 7 Temmuz 2025 tarihli düzenlenen yetki belgesine istinaden, İtalyan Lisesi’nde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkili kılınmıştır. Sendikamız Türk öğretmenlerin çalışma koşullarında iyileştirme taleplerini okul yönetimine bir teklif halinde sunmuştur. Okul yönetimi ile sendikamız müzakerelere 19 Ağustos 2025 tarihinde başlamıştır" bilgisi verildi.

"YÜZDE 12’LİK ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ"

Okulun kendilerine sunduğu yüzde 12'lik zam teklifinin yeterli olmadığına dikkat çekilen basın açıklamasına "18 Kasım tarihinde yapılan toplantıda okul yönetiminin sunduğu yüzde 12’lik zam teklifi 2027 için ise yüzde 0 zam teklifi Türkiye şartlarında kabul edilebilecek bir teklif değildir. İtalyan Lisesi’nde çalışan Türk öğretmenler, yoksulluk sınırının oldukça altındaki maaşları nedeniyle geçim sıkıntısı içindedir. Yüzde 12’lik zam teklifi onları sıkıntıdan kurtarmayacaktır. Öğretmenlerimizi gelecek yıllarda da zor günler beklemektedir" ifadelerine yer verildi.

ÖĞRETMENLER ARASINDA AYRIMCILIK İDDİASI

Öğretmenlerin eşit koşullarda çalışmadıklarının da altının çizildiği açıklamada şunlar yer aldı:

"İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenler, maalesef aynı okulda çalışan İtalyan meslektaşlarından daha ağır ders yüküne, daha kötü çalışma koşullarına sahiptir. Bu düpedüz ayrımcılıktır. Eğitim emekçileri olarak öğretmenlerimizin, yalnızca kendi özlük hakları için değil, nitelikli eğitimin sürdürülebilmesi için de seslerini duyurmak zorundadırlar. Buradan okul yönetimine sesleniyoruz. Biz eşit işe eşit ücret talep ediyoruz. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, adil bir yönetim anlayışının benimsenmesi, ayrımcılığın ortadan kaldırılması hem okul hem de öğrencilerimizin yararına olacaktır."

Açıklamanın devamında sendika şu taleplerde bulundu: