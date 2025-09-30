Otoparkta araç yangını: 3 otomobil hasar gördü

Otoparkta araç yangını: 3 otomobil hasar gördü
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoparkta bir otomobilde çıkıp büyüyen yangında 3 araç hasar gördü.

Bursa'da Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta bulunan bir otoparkta yangın çıktı.

Otoparkta park halinde bulunan 16 Y 7083 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Amasya'da otoparkta araç yangını: Art arda patlamalar!Amasya'da otoparkta araç yangını: Art arda patlamalar!

YANDAKİ ARAÇLARA SIÇRADI

Alevler kısa sürede büyüyerek yanda park halinde bulunan 06 CKT 045 plakalı minibüs ile 16 BGD 058 plakalı otomobile sıçradı.

Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

otopark-yangin.jpg

3 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında 3 araçta hasar meydana geldi.

Yangın büyük bir faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

