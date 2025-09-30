Otoparkta araç yangını: 3 otomobil hasar gördü

Bursa'da Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta bulunan bir otoparkta yangın çıktı.

Otoparkta park halinde bulunan 16 Y 7083 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

YANDAKİ ARAÇLARA SIÇRADI

Alevler kısa sürede büyüyerek yanda park halinde bulunan 06 CKT 045 plakalı minibüs ile 16 BGD 058 plakalı otomobile sıçradı.

Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında 3 araçta hasar meydana geldi.

Yangın büyük bir faciaya dönüşmeden söndürüldü.