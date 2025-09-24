Amasya'da otoparkta araç yangını: Art arda patlamalar!

Amasya’da Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan açık otoparkta park edilen hafif ticari araçta gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve tüm aracı sardı.

ART ARDA PATLAMA SESLERİ

Yangın sırasında araçtan art arda patlama sesleri yükseldi. Panik yaşayan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇ VE BEKÇİ KULÜBESİ KÜLE DÖNDÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yoğun çabalar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak hafif ticari araç tamamen yanarak küle dönerken, otoparktaki bekçi kulübesi de alevlerden zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.