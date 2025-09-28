Otomobil bariyere çarptı: Sürücüsü öldü

Otomobil bariyere çarptı: Sürücüsü öldü
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan otomobilein bariyerler çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi yol ayrımında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Mehmet Bahar idaresindeki 59 ADA 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı.

tekirdagda-bariyere-carpan-otomobilin-s-935891-277936.jpg

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın şiddetiyle otomobil demir yağını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kaza yerinde yaptığı ilk incelemede, sürücü Mehmet Bahar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından evli ve 2 çocuk babası Bahar'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trakya'da 25 yıllık kazı sona eriyor! Hera’nın şehri kapılarını turizme açacakTrakya'da 25 yıllık kazı sona eriyor! Hera’nın şehri kapılarını turizme açacak

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Türkiye
İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı
İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Fidan: Kaan’ın üretimi için ABD’den lisans ve motor bekleniyor
Fidan: Kaan’ın üretimi için ABD’den lisans ve motor bekleniyor
Beykoz'da orman yangını! Alevler hızla yayıldı
Beykoz'da orman yangını! Alevler hızla yayıldı