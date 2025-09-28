Otomobil bariyere çarptı: Sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi yol ayrımında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Mehmet Bahar idaresindeki 59 ADA 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı.
SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın şiddetiyle otomobil demir yağını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kaza yerinde yaptığı ilk incelemede, sürücü Mehmet Bahar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından evli ve 2 çocuk babası Bahar'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)