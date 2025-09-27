Trakya'da 25 yıllık kazı sona eriyor! Hera’nın şehri kapılarını turizme açacak

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi’ndeki Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde 25 yıldır süren arkeolojik kazılar, yeni bir aşamaya girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında desteklenen kazılar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda kazı başkanı olan Prof. Dr. Neşe Atik'in başkanlığında yürütülüyor.

Bu yıl kazılar ilk kez deniz kıyısındaki alana kaydırıldı. Bu bölgede Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen bir mezar gün yüzüne çıkarıldı. Daha önceki kazılarda ise M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen ilaç yapımında kullanılan tandır tipi fırın, taş baltalar, pişmiş toprak kaplar, tunç ok uçları, damgalı amphora kulpları, sikkeler ve vazolar bulunmuştu.

Prof. Dr. Neşe Atik, Heraion-Teikhos’un Türkiye’de Trak kültürüne ait buluntular veren tek kazı alanı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

TEK TIRAK BULUNTULARI BURADA

“Yıllardır hayalim Türkiye'deki halen tek Trak buluntuları veren kazıyı ve ilk Trak kazısını hem yurdumuza hem dünyaya tanıtmak. O bağlamda da şimdiye kadar 2000 yılından beri sürdürdüğümüz kazılar bize çok güzel veriler sundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen yılki antik kent gezisinde kendisine burası hakkında bilgi vermiştim. Onun talimatıyla bu yıl gerekli çalışmalar yapılıyor.”

Antik kentin gelecek yıl ziyaretçilere açılması planlanıyor. Prof. Dr. Atik, bu sürecin bölge turizmi açısından heyecan verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Çok güzel bir bina tasarlandı. Yürüyüş yolları. Bir gezi güzergahı. Bunların hepsi tasarlandı. Seneye bu vakitle inşallah ne zaman kapıları açacağımızı konuşacağız gibi görülüyor ki bu çok heyecan verici. O gösteriyor ki şimdi burası İstanbul'a çok yakın. İlk defa bir Trak şehri sunuluyor. Bunu bir kere bizim halkımız da merak eder. Ama İstanbul'a gelen çok sayıda acente gelecek. Halkımız da kendi özel otolarıyla gelecek. Güzel bir otopark ve tur otobüsleri için bir cep yapılacak. Antik kentin çok turist alacağını düşünüyorum.”

Kazılarda ortaya çıkan eserlerin Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergilendiğini belirten Atik, tanıtım binası ve dijital bilgilendirme sistemleriyle ziyaretçilerin kent hakkında kapsamlı bilgi edinebileceğini de sözlerine ekledi.