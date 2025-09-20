2 bin yıllık tarifle Pompei ekmeği yeniden sofralarda

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Dülük Antik Kenti’nde süren arkeolojik kazılar, geçmişin mutfak kültürüne ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda, Roma dönemine ait yemek ve ekmek tarifleri ortaya çıkarıldı.

Antik dönemin izlerini taşıyan Pompei Ekmeği, Olivatum (zeytin ezmesi), Libum (ballı kek), Globuli (ballı peynirli kek) ve Dulcia Piperatta (baharatlı ballı kek) gibi tarifler, Dülük Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay ile Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Gastroarkeoloji Uzmanı Doç. Dr. Tulga Albustanlıoğlu tarafından şeflere aktarıldı.

Bu özgün lezzetler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde ziyaretçilere sunuluyor.



Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep’in mutfağıyla tanınan bir şehir olduğunu hatırlatarak, kazılarda ortaya çıkan tariflerin günümüze taşınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Biz geçen hafta hazırlamış olduğumuz ekmekleri, Roma dönemine ait bu gıdaları Kültür ve Turizm Bakanımıza tattırdık. Müthiş bir lezzet aldı. Allah izin verirse biz bu ekmek ve yemekleri, Gaziantep uçaklarında tanıtmak istiyoruz. Gaziantep'e hangi uçak nereden geliyorsa Gaziantep'e gelen kişi bu yemekleri de tatsın ve Dülük'ü de bu şekilde tanısın istiyoruz."

Yılmaz, Pompei ekmeğinin Türkiye’de başka hiçbir yerde bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bu lezzetler, bu toprakların lezzetleri. Gaziantep gastronomisine bu ekmeği de koyacağız. Dolayısıyla burayı ziyaret eden herkes bu ekmeği burada tadacak. Bu gıdalarla tanıtımlar yapacağız ve Dülük'ün tarihini anlatacağız.”

Kazıdan çıkan tarifleri uygulayan şeflerden Mutlu Durgun, o dönemin yemeklerinin savaş şartlarına uygun malzemelerle yapıldığını belirtti. Tariflerin birebir korunduğunu vurgulayan Durgun, şunları söyledi:

“Hocalarımız, kazıları yaparken gerek mozaiklerde gerek yazıtlarda buldukları yemek ve ekmeklerin reçetelenmiş motiflerini bize verdiler. Biz de birebir o tarifleri kullanarak yemekleri yapıyoruz. O dönemde şeker yok, biz de tatlıları balla yaptık. O dönemin orijinal reçetelerine birebir olacak şekilde hocalarımızın da desteğiyle uymaya çalıştık. Dülük Antik Kenti'ni ziyaret eden misafirlerimize buranın tarihini anlattıktan sonra, giderken o döneme ait tatlıları ve ekmekleri tatma imkanı sunmak için yöre halkına bu reçeteleri öğretecek ve seri üretimini yaptıracağız. Buraya gelen insanlara bunlara tattırmak istiyoruz.”



Dülük Antik Kenti, tarih öncesi dönemlerden Roma’ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Mezopotamya ile Kilikya arasında uzanan önemli ticaret yollarının kavşağında bulunan antik kent, İpek Yolu güzergahında da yer alıyor.

Taş Devri’nden Bakır Çağı’na uzanan arkeolojik buluntuların ortaya çıkarıldığı kentte, bilinen en eski matematiksel işlemler ve Eski Taş Çağı’na ait izler de bulundu.

Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve Büyük İskender’in imparatorluğu gibi birçok egemenliğin elinde bulunan Dülük, tarih boyunca farklı kültürlerin izlerini bir araya getiriyor. Kentte ayrıca, yeraltına inşa edilmiş en büyük Mitras Tapınağı da yer alıyor.