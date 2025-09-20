2 bin yıllık tarifle Pompei ekmeği yeniden sofralarda

2 bin yıllık tarifle Pompei ekmeği yeniden sofralarda
Yayınlanma:
Gaziantep’teki Dülük Antik Kenti’nde bulunan Roma dönemi yemek tarifleri şeflerce yeniden hazırlandı. Pompei ekmeği gibi lezzetler festivallerde halka sunuluyor. Amaç, antik tariflerle gastronomiyi buluşturup kentin tarihini tanıtmak.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Dülük Antik Kenti’nde süren arkeolojik kazılar, geçmişin mutfak kültürüne ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda, Roma dönemine ait yemek ve ekmek tarifleri ortaya çıkarıldı.

Antik dönemin izlerini taşıyan Pompei Ekmeği, Olivatum (zeytin ezmesi), Libum (ballı kek), Globuli (ballı peynirli kek) ve Dulcia Piperatta (baharatlı ballı kek) gibi tarifler, Dülük Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay ile Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Gastroarkeoloji Uzmanı Doç. Dr. Tulga Albustanlıoğlu tarafından şeflere aktarıldı.

2025-09-20092025-duluk2.jpg

Bu özgün lezzetler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde ziyaretçilere sunuluyor.


Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep’in mutfağıyla tanınan bir şehir olduğunu hatırlatarak, kazılarda ortaya çıkan tariflerin günümüze taşınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

2025-09-20092025-duluk3.jpg

“Biz geçen hafta hazırlamış olduğumuz ekmekleri, Roma dönemine ait bu gıdaları Kültür ve Turizm Bakanımıza tattırdık. Müthiş bir lezzet aldı. Allah izin verirse biz bu ekmek ve yemekleri, Gaziantep uçaklarında tanıtmak istiyoruz. Gaziantep'e hangi uçak nereden geliyorsa Gaziantep'e gelen kişi bu yemekleri de tatsın ve Dülük'ü de bu şekilde tanısın istiyoruz."

Yılmaz, Pompei ekmeğinin Türkiye’de başka hiçbir yerde bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bu lezzetler, bu toprakların lezzetleri. Gaziantep gastronomisine bu ekmeği de koyacağız. Dolayısıyla burayı ziyaret eden herkes bu ekmeği burada tadacak. Bu gıdalarla tanıtımlar yapacağız ve Dülük'ün tarihini anlatacağız.”

thumbs-b-c-37538c03e05cb04af2ff7a4f2b395546.jpg

Kazıdan çıkan tarifleri uygulayan şeflerden Mutlu Durgun, o dönemin yemeklerinin savaş şartlarına uygun malzemelerle yapıldığını belirtti. Tariflerin birebir korunduğunu vurgulayan Durgun, şunları söyledi:

“Hocalarımız, kazıları yaparken gerek mozaiklerde gerek yazıtlarda buldukları yemek ve ekmeklerin reçetelenmiş motiflerini bize verdiler. Biz de birebir o tarifleri kullanarak yemekleri yapıyoruz. O dönemde şeker yok, biz de tatlıları balla yaptık. O dönemin orijinal reçetelerine birebir olacak şekilde hocalarımızın da desteğiyle uymaya çalıştık.

Dülük Antik Kenti'ni ziyaret eden misafirlerimize buranın tarihini anlattıktan sonra, giderken o döneme ait tatlıları ve ekmekleri tatma imkanı sunmak için yöre halkına bu reçeteleri öğretecek ve seri üretimini yaptıracağız. Buraya gelen insanlara bunlara tattırmak istiyoruz.”


Dülük Antik Kenti, tarih öncesi dönemlerden Roma’ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Mezopotamya ile Kilikya arasında uzanan önemli ticaret yollarının kavşağında bulunan antik kent, İpek Yolu güzergahında da yer alıyor.

Taş Devri’nden Bakır Çağı’na uzanan arkeolojik buluntuların ortaya çıkarıldığı kentte, bilinen en eski matematiksel işlemler ve Eski Taş Çağı’na ait izler de bulundu.

Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve Büyük İskender’in imparatorluğu gibi birçok egemenliğin elinde bulunan Dülük, tarih boyunca farklı kültürlerin izlerini bir araya getiriyor. Kentte ayrıca, yeraltına inşa edilmiş en büyük Mitras Tapınağı da yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Alana da satana da yarıyor: Gribi de şıp diye kesiyor
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Yaşam
Tarlada altın gibi ürün: Kuraklığa meydan okuyan bitkinin kilosu 125 lira
Tarlada altın gibi ürün: Kuraklığa meydan okuyan bitkinin kilosu 125 lira
Varoluşsal krize giren kedi paşa paşa tedavi edildi
Varoluşsal krize giren kedi paşa paşa tedavi edildi