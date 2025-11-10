Otobüs şoförüne saldıran şüpheliler yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir halk otobüsü şoförüne yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narlıtepe Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, halk otobüsü şoförü C.S.'nin bir grup tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiği belirlendi.

Süper Lig'in eski yıldızı gözaltına alındı: Ters kelepçe taktılar

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada, 5 şüphelinin saldırıda rol aldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bu şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yetkililer, olaya karıştığı belirlenen ve kaçtığı değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.