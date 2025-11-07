Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek'in fotoğrafını paylaşan kişi hakkında "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

'Piyasa Türkiye' rumuzlu X hesabının kullanıcısı Siirt'te gözaltına alındı.

Yavuzyılmaz: Akın Gürlek savunma yapsın

Bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının ise Türkiye'de kitlesel bir cemaat olan Kurtalan - Hizan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Müdürü olduğu tespit edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde: