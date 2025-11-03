Süper Lig'in eski yıldızı gözaltına alındı: Ters kelepçe taktılar

Eski yıldız basketbolcu Vladimir Stimac, anayasal düzeni şiddet yoluyla yıkma suçlamasıyla Sırbistan’da gözaltına alındı.

Stimac'ın protestolara verdiği destek ve sosyal medya çağrıları soruşturma konusu oldu.

FIFA'da gözler 28 Şubat'a çevrildi

Eski Sırp milli basketbolcu Vladimir Stimac, Türkiye’de Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Banvit, Telekom ve Bahçeşehir gibi takımlarda forma giymiş, 2021’de aktif spor hayatını noktalayarak siyasete yönelmişti.

Stimac Fenerbahçe'de oynamıştı

Son olarak Sırbistan’daki öğrenci protestolarına verdiği destek ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle anayasal düzeni şiddet yoluyla yıkma suçlamasıyla gözaltına alındı.

ANAYASAL DÜZENİ İHLAL

2 Kasım 2025’te, Belgrad’daki Nikola Pasic Meydanı’nda düzenlenen protestoda Stimac’ın anayasal düzeni hedef alan ifadeler kullandığı iddia edildi.

Belgrad, Nikola Pasic Meydanı’nda düzenlenen protesto

Savcılık açıklamasına göre Stimac, “traktörleri çağırın, polisler kimliksiz, Cumhurbaşkanı Vucic adalet isteyenleri bastırmak için suçluları kullanıyor” gibi ifadelerle kamu düzenini bozma çağrısı yaptı.

Stimac protestolarda aktif rol oynadı

Ayrıca Pioneer Park’taki başka bir toplantıda polis memurlarına saldırı çağrısında bulunduğu ve bu anların video kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

İŞTE O ANLAR:

Stimac, 48 saat süreyle gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

STIMAC'IN TÜRKİYE KARİYERİ:

Stimac, Türkiye’de basketbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim olarak dikkat çekiyor.

2011-12: Olin Edirne

2012-13: Banvit

2016-17: Beşiktaş

2017-18: Anadolu Efes

2018-19: Telekom ve aynı sezon Fenerbahçe

2021: Bahçeşehir Koleji

2.08 metre boyundaki dev pivot, özellikle Anadolu Efes ve Beşiktaş dönemlerinde etkili performansıyla tanınmıştı.

ÖĞRENCİ HAREKETİNE DESTEK OLDU

Stimac, spor kariyerinin ardından Sırbistan’da siyasi aktivizme yöneldi. Öğrenci hareketlerine destek vermesiyle öne çıkan eski sporcu, son dönemde hükümet karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyordu. Tutuklanması, ülkedeki muhalif çevrelerde tepkiyle karşılandı.

Bu gelişme, spor dünyasından siyasete geçen figürlerin kamuoyu etkisi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.