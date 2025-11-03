Süper Lig'in eski yıldızı gözaltına alındı: Ters kelepçe taktılar

Süper Lig'in eski yıldızı gözaltına alındı: Ters kelepçe taktılar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Efes gibi önemli takımların formalarını giyen Vladimir Stimac ülkesi Sırbistan'da gözaltına alındı.

Eski yıldız basketbolcu Vladimir Stimac, anayasal düzeni şiddet yoluyla yıkma suçlamasıyla Sırbistan’da gözaltına alındı.
Stimac'ın protestolara verdiği destek ve sosyal medya çağrıları soruşturma konusu oldu.

FIFA'da gözler 28 Şubat'a çevrildiFIFA'da gözler 28 Şubat'a çevrildi

Eski Sırp milli basketbolcu Vladimir Stimac, Türkiye’de Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Banvit, Telekom ve Bahçeşehir gibi takımlarda forma giymiş, 2021’de aktif spor hayatını noktalayarak siyasete yönelmişti.

vladimir-stimacd.jpg
Stimac Fenerbahçe'de oynamıştı

Son olarak Sırbistan’daki öğrenci protestolarına verdiği destek ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle anayasal düzeni şiddet yoluyla yıkma suçlamasıyla gözaltına alındı.

vladimir-stimac1.jpgvladimir-stimac.jpg

ANAYASAL DÜZENİ İHLAL

2 Kasım 2025’te, Belgrad’daki Nikola Pasic Meydanı’nda düzenlenen protestoda Stimac’ın anayasal düzeni hedef alan ifadeler kullandığı iddia edildi.

vladimir-stimac2.jpg
Belgrad, Nikola Pasic Meydanı’nda düzenlenen protesto

Savcılık açıklamasına göre Stimac, “traktörleri çağırın, polisler kimliksiz, Cumhurbaşkanı Vucic adalet isteyenleri bastırmak için suçluları kullanıyor” gibi ifadelerle kamu düzenini bozma çağrısı yaptı.

vladimir-stimac3.jpg
Stimac protestolarda aktif rol oynadı

Ayrıca Pioneer Park’taki başka bir toplantıda polis memurlarına saldırı çağrısında bulunduğu ve bu anların video kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

İŞTE O ANLAR:

Stimac, 48 saat süreyle gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

STIMAC'IN TÜRKİYE KARİYERİ:

Stimac, Türkiye’de basketbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim olarak dikkat çekiyor.

2011-12: Olin Edirne

2012-13: Banvit

2016-17: Beşiktaş

2017-18: Anadolu Efes

2018-19: Telekom ve aynı sezon Fenerbahçe

2021: Bahçeşehir Koleji

2.08 metre boyundaki dev pivot, özellikle Anadolu Efes ve Beşiktaş dönemlerinde etkili performansıyla tanınmıştı.

ÖĞRENCİ HAREKETİNE DESTEK OLDU

Stimac, spor kariyerinin ardından Sırbistan’da siyasi aktivizme yöneldi. Öğrenci hareketlerine destek vermesiyle öne çıkan eski sporcu, son dönemde hükümet karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyordu. Tutuklanması, ülkedeki muhalif çevrelerde tepkiyle karşılandı.

Bu gelişme, spor dünyasından siyasete geçen figürlerin kamuoyu etkisi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Spor
Bilal 33 yaşında anjiyo oldu
Bilal 33 yaşında anjiyo oldu
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Sadettin Saran söz verdi
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Sadettin Saran söz verdi