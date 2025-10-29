FIFA'da gözler 28 Şubat'a çevrildi

IFAB, futbolda zaman kaybını azaltmak ve karar doğruluğunu artırmak amacıyla taç ve aut atışlarına süre sınırlaması, çift sarı kartlara VAR incelemesi ve ofsayt kuralında esneklik gibi köklü değişiklikleri gündeme aldı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolun oyun akışını hızlandırmak ve hakem hatalarını azaltmak amacıyla bir dizi yeni kural önerisini masaya yatırdı. BBC’nin haberine göre, bu öneriler 20 Ocak 2026’daki yıllık toplantıda tartışılacak ve nihai karar 28 Şubat 2026’da Cardiff’teki genel kurulda verilecek.

Amaç: Oyunun duraklamasını önlemek, zaman kaybını azaltmak.

Öneri: Taç ve kale vuruşlarında geri sayım uygulaması.

Referans: Kaleciler için uygulanan “topu 8 saniyeden fazla elde tutma yasağı” kuralı örnek gösterildi.

Bu uygulama, özellikle zaman geçirmeye yönelik taktiksel davranışları engellemeyi hedefliyor.

VAR ile Çift Sarı Kart İncelemesi

Mevcut Durum: VAR sadece doğrudan kırmızı kartlarda devreye giriyor.

Yeni Öneri: İkinci sarı karttan atılan oyuncular için VAR incelemesi yapılabilmesi.

Gerekçe: Premier Lig’de son iki sezonda 17 oyuncunun haksız şekilde ihraç edildiği tespit edildi.

Bu değişiklik, oyuncu mağduriyetlerini azaltmayı ve hakem kararlarının doğruluğunu artırmayı amaçlıyor.

Ofsayt Kuralında Esneklik

Yeni Tanım: Vücudunun herhangi bir bölümü savunma çizgisiyle aynı hizada olan oyuncu “onside” sayılacak.

Destekleyen İsim: FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger.

İlk kez 2020’de gündeme gelen bu fikir, oyunun taktik yapısını değiştireceği endişesiyle ertelenmişti

