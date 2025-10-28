FIFA kayıtsız kalamadı: Cezayı kesti

Geçtiğimiz sezonun sonunda TFF 1. Lig’e düşen Sivasspor’a bir kötü haber de FIFA’dan geldi.

SİVASSPOR’A 3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

FIFA’nın "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" listesinde yer verdiği Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı verildi.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ İLE YOLLAR AYRILDI

FIFA yasağının açıklamasından kısa bir süre sonra sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.