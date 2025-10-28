Kulüpler ve futbolcular soruşturma altında: Bahis skandalında yeni gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında bahis oynayan hakemlere dair konuştu.

152 HAKEM AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada 371 hakemin bahis hesabının olduğunun 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını dile getirdi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Bu konuşmanın ardından bir açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi. Yapılan açıklamada bahis soruşturmasının Nisan 2025’te başladığı ve detaylı bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

3 BİN 700 FUTBOLCU DA İNCELEME ALTINDA

Habertürk’ten Ceylan Sever'in haberine göre, soruşturmada sadece hakemler değil kulüpler ve futbolcular da inceleme altına alındı. Haberde 3 bin 700 futbolcunun incelemeye girdiği kaydedildi.

MASAK VE HTS KAYITLARINA BAKILACAK

Dosya kapsamında MASAK ve HTS kayıtlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden alınan kullanıcı veriler de inceleniyor.

MAL VARLIKLARI İNCELENECEK

Hakemler mal varlıklarında açıklanamayan artışların olması halinde de şüpheli durumuna düşecek