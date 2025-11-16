ÖSYM cevap anahtarlarını yayımladı
ÖSYM, 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları’nı yayımladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları’nın yayımlandığını açıkladı.
YÜZDE 10’LUK KISMI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’luk kısmının erişime açıldığı belirtildi.
SINAVA BAŞVURAN ADAYLAR 10 GÜN SÜREYLE ULAŞABİLECEK
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan tüm sınav sorularına, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle ulaşabilecek.
Kitapçık görüntüleme süreci, 26 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
