Bakanlıktan sınav ve kontenjan açıklaması

Sağlık Bakanlığı uzmanlık sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, 'Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (YDUS) yılda bir kere yapılacak olmasından dolayı, açılacak yıllık kontenjanlarda herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“DUS ve YDUS 2023 yılından itibaren yılda ikişer kez gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup bu durum sınav takvimlerinde de ilan edilmekteydi.

ÖSYM tarafından TUS, YDUS, DUS ve EUS olmak üzere sınavlar yılda 7 adet yapılmakla birlikte, bu sınavların sonuçlarıyla 20 yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

DUS VE YDUS’UN YILDA 1 DEFA, TUS 2 DEFA YAPILACAK

Adayların yerleştirme dönemlerinin diğer sınavların uygulandığı anlara denk gelmesi nedeniyle önemli sorunlara neden olduğunun belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

24 Eylül tarihli Tıpta Uzmanlık Kurulu kararıyla DUS ve YDUS’un yılda bir defa TUS’un ise yine yılda 2 defa yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

DUS ve YDUS sınavlarında eğitime alınacak öğrenci sayılarına ilişkin kontenjanlar Bakanlığımızın sağlık insan gücü planlama çalışmaları kapsamında farklı birimlerimizin ve dış paydaşlarımızın da katılımıyla koordineli olarak ve bilimsel temeller ışığında yürütülmektedir. Bu sebeple sınavlarda açılacak yıllık toplam kontenjanlarda sınavların yılda bir defa yapılmasından kaynaklanan bir değişiklik olmayacaktır”