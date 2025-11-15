Bakanlıktan sınav ve kontenjan açıklaması

Bakanlıktan sınav ve kontenjan açıklaması
Yayınlanma:
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklama ile DUS ve YDUS’un yılda bir defa yapılacak olmasından dolayı açılacak kontenjanlarda bir değişiklik olmayacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı uzmanlık sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, 'Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (YDUS) yılda bir kere yapılacak olmasından dolayı, açılacak yıllık kontenjanlarda herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“DUS ve YDUS 2023 yılından itibaren yılda ikişer kez gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup bu durum sınav takvimlerinde de ilan edilmekteydi.

ÖSYM tarafından TUS, YDUS, DUS ve EUS olmak üzere sınavlar yılda 7 adet yapılmakla birlikte, bu sınavların sonuçlarıyla 20 yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

Üniversite sınavı için hayat duruyor: Tüm uçuşlar iptalÜniversite sınavı için hayat duruyor: Tüm uçuşlar iptal

ÖSYM bir sınavı daha elektronik yaptıÖSYM bir sınavı daha elektronik yaptı

DUS VE YDUS’UN YILDA 1 DEFA, TUS 2 DEFA YAPILACAK

Adayların yerleştirme dönemlerinin diğer sınavların uygulandığı anlara denk gelmesi nedeniyle önemli sorunlara neden olduğunun belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

24 Eylül tarihli Tıpta Uzmanlık Kurulu kararıyla DUS ve YDUS’un yılda bir defa TUS’un ise yine yılda 2 defa yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

DUS ve YDUS sınavlarında eğitime alınacak öğrenci sayılarına ilişkin kontenjanlar Bakanlığımızın sağlık insan gücü planlama çalışmaları kapsamında farklı birimlerimizin ve dış paydaşlarımızın da katılımıyla koordineli olarak ve bilimsel temeller ışığında yürütülmektedir. Bu sebeple sınavlarda açılacak yıllık toplam kontenjanlarda sınavların yılda bir defa yapılmasından kaynaklanan bir değişiklik olmayacaktır”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Türkiye
Hani Hatay küllerinden doğmuştu? Yollar göle döndü dükkanları su bastı
Hani Hatay küllerinden doğmuştu? Yollar göle döndü dükkanları su bastı
Trafikte kaos çıkaran alkollü sürücüyü araçtan indirip darbettiler
Trafikte kaos çıkaran alkollü sürücüyü araçtan indirip darbettiler