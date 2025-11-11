Üniversite sınavı için hayat duruyor: Tüm uçuşlar iptal

Güney Kore'de bu hafta sonu yapılacak olan ve ülkenin kaderini belirleyen Üniversiteye Giriş Sınavı (CSAT) için hayat adeta durma noktasına gelecek. Hükümet, sınavın en kritik bölümlerinden biri olan İngilizce dinleme testi sırasında öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışını geçici olarak yasaklama kararı aldı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü yerel saatle 13:05 ile 13:40 arasındaki 35 dakikalık sürede hiçbir uçağın iniş veya kalkış yapmasına izin verilmeyecek. Bu uygulamanın temel amacı, sınavın İngilizce dinleme bölümü esnasında mutlak bir sessizlik ortamı sağlamak ve uçak gürültüsünün öğrencileri olumsuz etkilemesini önlemek.

Yasak sırasında havada olan uçakların ise acil durumlar haricinde, hava trafik kontrol kulesinin talimatıyla en az 3 bin metre irtifanın üzerinde beklemesi gerekecek.

140 UÇUŞUN PROGRAMI DEĞİŞTİRİLDİ

Bu olağanüstü önlem nedeniyle, 140 uçuşun sefer saatleri sınav zamanına denk gelmeyecek şekilde yeniden düzenlendi. Havayolu şirketlerinin, bilet almış olan yolcuları değişiklikler hakkında önceden bilgilendireceği açıklandı.