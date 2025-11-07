ÖSYM bir sınavı daha elektronik yaptı

ÖSYM, elektronik sınav sistemini genişletiyor. Bu kapsamda Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme) ilk kez e-sınav formatında yapıldı.

Sınav, 1 Kasım Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki ÖSYM e-sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Sınava 4 binden fazla aday katıldı

2023’te Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve STS-Eczacılık sınavlarının da elektronik yapıldı.

2024’te 19 sınavın e-sınav olarak düzenlendiği ÖSYM tarafından açıklandı. 2025 takvimine ise e-TEP, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alan Sınavı ve Sayıştay Eleme Sınavı eklendi.

Elektronik ortamda uygulanan İngilizce yeterlik sınavı e-TEP’in ilk oturumu 19 Kasım’da yapıldı. İkinci oturum ise 29 Kasım’da düzenlenecek. Başvurular 6 Kasım’da başladı, 28 Kasım’da sona erecek.

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçen sınav, CEFR standartlarına uygun olarak tasarlandı. B1, B2 ve C1 düzeylerinde sertifika verilecek. Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav merkezlerinde yapılacak. Başvurular ÖSYM’nin çevrim içi sistemlerinden alınacak.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Ersoy, elektronik sınav merkezlerinin gelişmiş güvenlik sistemleri, biyometrik kimlik doğrulama ve kamera izleme teknolojileriyle donatıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan e-sınav merkezlerinde aynı anda yaklaşık 6 bin aday sınava girebiliyor. Bu merkezler yılda ortalama 60 bin adaya hizmet veriyor. Elektronik sınavlar değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerinde klasik yöntemlere alternatif sunuyor"

Merkez sayısını artırmayı hedeflediklerini de belirten Ersoy, şunları söyledi: