Seçime günler kala vurgun: Belediye malları AKP'li başkana gitti!

Manisa’nın Gölmarmara Belediyesi’nde, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yönetim değişikliğiyle birlikte büyük bir skandal ortaya çıktı. 2019’da AKP’li Kamil Öz’ün kazandığı belediye, 2024 seçimlerinde CHP’li Cem Aykan’a geçti. Yeni yönetimin yaptığı denetimlerde, önceki dönemden kalan skandal nitelikteki şaibeli işlemler Sayıştay raporlarına da yansıdı.

BELEDİYE MALLARIYLA 'KENDİ MALLARINI' TAKAS ETTİ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Denetim raporlarında AKP’li eski başkan Kamil Öz döneminde belediyeye ait üç taşınmaz, belediye meclisi ve encümen kararıyla belirlenen rayiç bedeller üzerinden Kamil Öz’ün kendisine ait taşınmazlarla takas edildi. Bu takas işlemi, yerel seçimlerden yalnızca birkaç gün önce yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü AKP'li belediye başkanının skandal uygulamasından sonra canına kıydı

Söz konusu belediye arazilerinin metrekaresi piyasa değerinin çok altında gösterilirken, Kamil Öz’ün taşınmazlarının metrekaresine 6 bin TL değer biçildi. Bu durum, 'giderayak vurgun' ve 'kamu malının kişisel menfaat için kullanılması' yorumlarına yol açtı.

"TUZUN DA KOKTUĞU NOKTA"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yaşananları 'tuzun da koktuğu nokta' olarak değerlendirdi. Bakırlıoğlu, "Bugün bazı belediye başkanlarımız asılsız iddialarla Silivri’de yargılanıyor. Oysa iddianamelere baktığınızda, Gölmarmara’daki olayın yanına bile yaklaşmıyor" dedi.

Belediye başkanının kendi belediyesinin arsasını kendisine satmasının açık bir çıkar çatışması olduğunu belirten Bakırlıoğlu, "Bu, kamu malının kişisel menfaat için kullanılmasıdır. Cem Aykan göreve gelir gelmez suç duyurusunda bulundu, ancak bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Bu işin üstü örtülemez" diye konuştu.

"BİR ALLAH’IN KULUNA YEDİRMEM"

Bakırlıoğlu, büyük bir kamu zararı oluştuğuna dikkat çekerek takas işleminin iptali için hukuki sürecin başlatıldığını söyledi:

"Bu zararın tahsili sağlanmalı. Gölmarmaralı hemşerilerimizin malı bir kişinin özel mülkü haline getirilemez. Savcılığa başvurduk, tapuya da yazı yazacağız. Ben bu belediyenin malını bir Allah’ın kuluna yedirmem. Seçime altı gün kala, kız kardeşine ve annesinin üzerine arsa alıyor belediyeden. Bu kabul edilemez."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

CHP’li Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan’ın, göreve gelir gelmez belediye mülklerinin devrine ilişkin işlemleri incelemeye aldığı, ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Ancak şu ana kadar herhangi bir yargı süreci başlatılmadı.