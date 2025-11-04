İlçe Milli Eğitim Müdürü AKP'li belediye başkanının skandal uygulamasından sonra canına kıydı

2017’den bu yana Eskil’de görev yapan Kılıçer, 2022 yılında Milli Emlak’a ait arazi üzerine KOOP desteğiyle modern bir 'astronomik kütüphane' yaptırmıştı.

AKP'Lİ BAŞKAN KÜTÜPHANEYİ KAPATTI LOKANTA AÇTI

Korkusuz'da yer alan habere göre, son yerel seçimlerde göreve gelen Eskil Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Zavlak döneminde kütüphane kapatıldı. Yerine ise bir lokanta açıldı.

BAŞKANLA TARTIŞMANIN ARDINDAN GÖREVDEN ALINDI

Kılıçer, öğrencilerin eğitim alanının bu şekilde dönüştürülmesine tepki gösterdi. Belediye Başkanı Mustafa Zavlak ile yaşanan tartışmanın ardından, Kılıçer’in görevden alınarak bir okula öğretmen olarak atandığı ileri sürüldü.

BUNALIMA GİRDİ CANINA KIYDI

Bu gelişmenin ardından Kılıçer’in bunalıma girdiği öne sürüldü. Eskil’deki okulda görevli bir öğretmen arkadaşı, dün sabah saatlerinde Kılıçer’e ulaşamayınca şüphelendi. Eve giden öğretmen , İbrahim Kılıçer’i tavana asılı halde buldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıçer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

GERİDE ÜÇ ÇOCUK KALDI

Evli olan İbrahim Kılıçer’in biri engelli olmak üzere üç çocuğu vardı. Bir zamanlar öğrencilerin bilimle buluştuğu kütüphanenin yerinde şimdi bir kebapçı bulunuyor.