Son Dakika | YKS tarihleri belli oldu
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.
Son dakika |Kumpir faciasında anne de öldü: 2 çocuk yaşamını yitirmişti
YKS 20-21 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Sınav tarihlerini sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Ersoy’un paylaşımı şöyle:
“Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek.”
Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu.— Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) November 14, 2025
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da,
Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da,
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek.