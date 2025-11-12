Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Osmaniye'de meydana gelen bir trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazanın, saat 22.30 sıralarında D-400 karayolunun Kanlıgeçit rampaları Düziçi kavşağı bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.

OTOBÜS DEVRİLDİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Gaziantep'ten Osmaniye yönüne gitmekte olan 34 GZE 227 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıktı ve devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra onları ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi'ndeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geliş nedenini araştıran polis ekipleri, olayla ilgili resmi soruşturma başlattı. İnceleme ekipleri, kaza yerinde gerekli teknik çalışmaları sürdürüyor.