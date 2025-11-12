Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yayınlanma:
Osmaniye'de kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de meydana gelen bir trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazanın, saat 22.30 sıralarında D-400 karayolunun Kanlıgeçit rampaları Düziçi kavşağı bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.

OTOBÜS DEVRİLDİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Gaziantep'ten Osmaniye yönüne gitmekte olan 34 GZE 227 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıktı ve devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

Kocaeli’de işçi servisi devrildi: 8 yaralıKocaeli’de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

YARALILAR HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra onları ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi'ndeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Tekirdağ'da araç şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralıTekirdağ'da araç şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geliş nedenini araştıran polis ekipleri, olayla ilgili resmi soruşturma başlattı. İnceleme ekipleri, kaza yerinde gerekli teknik çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
20 askerin bulunduğu uçak düşmüştü: Şehit ailelerine acı haber bildirildi
20 askerin bulunduğu uçak düşmüştü: Şehit ailelerine acı haber bildirildi
İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı