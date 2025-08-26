Ortalığı savaş alanına çeviren silahlı kavgada 12 gözaltı! 2 kişi hayatını kaybetmişti

Diyarbakır’da gece saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Feritköşk Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup, caddede karşılaşınca otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etti. Silah sesleri çevrede büyük bir panik yaratırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralanırken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, saldırı nedeniyle yaşamını yitirirken olay yerinde incelemelerde çok sayıda boş kovan topladı. Taraflara ait otomobillere çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

1’i ağır 5 yaralının tedavileri devam ederken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

