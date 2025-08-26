Ortalığı savaş alanına çeviren silahlı kavgada 12 gözaltı! 2 kişi hayatını kaybetmişti

Ortalığı savaş alanına çeviren silahlı kavgada 12 gözaltı! 2 kişi hayatını kaybetmişti
Yayınlanma:
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır olmak üzere 5 kişinin ise aralandığı silahlı kavgaya ilişkin 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır’da gece saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Feritköşk Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup, caddede karşılaşınca otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etti. Silah sesleri çevrede büyük bir panik yaratırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

diyarbakirda-2-kisinin-oldugu-silahli-k-882019-261997.jpg

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralanırken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, saldırı nedeniyle yaşamını yitirirken olay yerinde incelemelerde çok sayıda boş kovan topladı. Taraflara ait otomobillere çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

diyarbakirda-2-kisinin-oldugu-silahli-k-882021-261997.jpg

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

1’i ağır 5 yaralının tedavileri devam ederken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler ortaya çıktı! "Gözüne çivili sopayla vurdum"Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler ortaya çıktı! "Gözüne çivili sopayla vurdum"

Gözünü kırpmadan zavallı köpeği katletti! TutuklandıGözünü kırpmadan zavallı köpeği katletti! Tutuklandı

diyarbakirda-2-kisinin-oldugu-silahli-k-882022-261997.jpg


Kaynak:DHA

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti